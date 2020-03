Stasera in tv – Filumena Marturano: trama della commedia, oggi 12 Marzo

Filomena Marturano, donna del popolo e protagonista della commedia di Edoardo De Filippo, sarà stasera su Rai 3 interpretata da Mariangela Melato: anticipazioni di oggi, 12 Marzo

Il teatro torna sul piccolo schermo grazie al riadattamento di Massimo Ranieri della commedia di Edoardo De Filippo Filumena Marturano. Interpretata anche dall’iconica Sofia Loren, la protagonista si racconta in un monologo rimasto indelebile nella storia dell’arte. Il lungometraggio andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama della commedia e restiamo a casa, comodi sul nostro divano per goderne.

Leggi anche –> Stasera in tv – Non Si Ruba A Casa Dei Ladri: cast, trailer e trama del film