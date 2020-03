Stasera in tv film | Il Giustiziere della Notte – Death Wish, oggi 12 Marzo

Stasera in tv film | Il Giustiziere della Notte – Death Wish,...

Il Giustiziere della Notte – Death Wish con Bruce Willis è il film di oggi, 12 Marzo, di Rai 2: cast, trama e trailer del film

La pellicola uscita nei cinema nel 2018, Il Giustiziere della Notte – Death Wish, è un remake del film omonimo degli anni ’70 interpretato da Charles Bronson.

Su Rai 2 il lungometraggio andrà in onda dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama del film e stasera restiamo a casa a goderci un po’ d’azione.

Leggi anche –> Stasera in tv – Don Matteo 12: trama nono episodio di oggi, 12 Marzo

Il Giustiziere della Notte (2018)

La pellicola Il Giustiziere della Notte, remake del film con Charles Bronson, quando uscì nelle sale nel 2018 andrò incontro alle stesse polemiche che riguardarono la prima comparsa sul grande schermo. Negli anni ’70 la regia venne accusata di essere a favore del vigilantismo, ossia di incitare alla giustizia privata. La seconda uscita che vede Bruce Willis come protagonista, incappò nello stesso difetto di forma, portando molti spettatori, in America come in Italia, a polemizzare con l’uso improprio delle armi che si estende a tutta la durata del film. La risposta del regista Elis Roth è stata netta: con il suo giustiziere voleva portare semplicemente alla riflessione, senza indirizzarla necessariamente verso un atteggiamento pro o contro le armi. Il riflesso della discussione ha portato comunque a un buon risultato in termini economici poiché in Italia la pellicola ha incassato al botteghino 1,4 milioni di euro solo nelle prime 2 settimane di programmazione.

Trama

Paul Kersey è un chirurgo di fama.

La sua vita trascorre serena e la routine quotidiana si divide fra lavoro e famiglia. Una notte, mentre lui è lontano e ancora assorbito dalle sue responsabilità professionali, degli sconosciuti entrano in casa sua e uccidono sua moglie. Anche sua figlia durante l’intrusione rimane ferita, fisicamente e nell’animo.

Il senso di colpa per non aver protetto i suoi cari sfocia in una rabbia incontrollata che porta Paul a impossessarsi della pistola di un gangster e a cercare coloro che hanno fatto del male alle sue donne per farsi giustizia da solo.

Cast completo:

Bruce Willis (Dr. Paul Kersey)

Vincent D’Onofrio (Frank Kersey)

Dean Norris (Detective Kevin Raines)

Kimberly Elise (Detective Leonore Jackson)

Elisabeth Shue (Lucy Rose Kersey)

Camila Morrone (Jordan Kersey)

Beau Knapp (Knox)

Ronnie Gene Blevins (Joe)

Jack Kesy (The Fish)

Kirby Bliss Blanton (Bethany)

Wendy Crewson (dott.ssa Jill Klavens)

Mike Epps (dott. Chris Salgado)

Stephanie Janusauskas (Sophie)

Il Giustiziere della Notte, trailer

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI