Stasera in tv – Don Matteo 12: trama nono episodio di oggi, 12 Marzo

Nella penultima puntata di Don Matteo 12, oggi, 12 marzo, Anna dovrà scegliere fra Marco e Sergio mentre Sofia rischierà il carcere: trama episodio nove

La nona delle 10 puntate della dodicesima stagione di Don Matteo questa sera in televisione terrà compagnia ai fan della fiction. Ormai in dirittura d’arrivo, in quello che secondo i rumors sarebbe l’ultimo capitolo della storia del sacerdote spoletino, il nono episodio metterà il Capitano Anna di fronte a una scelta definitiva: Marco o Sergio?

La puntata inizierà alle ore 21.25 su Rai 1.

Scopriamo insieme la trama della puntata e…

restiamo a casa per gustarcela!

Don Matteo 12, episodio 9:

Non desiderare la donna degli altri

La nona puntata della fiction si rifà al filone dei Dieci Comandamenti e proprio alla norma: Non desiderare la donna d’altri. Al cento dell’episodio il triangolo amorosa fra Anna, Sergio e Marco. La nuova relazione fra il Capitano e il nuovo arrivato a Spoleto sembrava stessa andando nella giusta direzione quando il fantasma del suo amore passato, personificato da Marco, è tornato a bussare alla porta del suo cuore.

La scelta d’amore sarà questa sera e, finalmente, anche per la ragazza delle Forze dell’Ordine ci sarà un po’ di serenità, almeno dal punto di vista affettivo.

Cosa accadrà a Don Matteo e agli altri personaggi principali

Sul fronte lavorativo invece, i misteri di Spoleto continueranno a metterla alla prova… a partire dall’inconveniente accaduto al Maresciallo Nino Cecchini.

Il bizzarro esponente delle Forze Armate verrà colpito da uno strano disturbo: la sordità rispetto alle voci maschili.

Una volta dal medico, scoprirà di poter sentire soltanto le donne a causa di un momentaneo momento di stress. Questo imprevisto porterà a una serie di esilaranti equivoci. Don Matteo salverà una ragazza dalle fiamme e si renderà conto che l’incendio non è stato opera del caso. Le indagini renderanno chiaro che un abitante di Spoleto aveva appiccato il fuoco proprio con l’intento di uccidere la giovane. I Carabinieri si troveranno, loro malgrado, a dover scavare nelle vite di tanti cittadini e la cosa non sarà ben vista in paese. Jordi e Silvia si scontreranno in un duro faccia a faccia. Il ballerino scoprirà, infatti, che proprio la ragazza che ama causò l’incidente che distrusse per sempre il suo sogno di danzare. Sofia, oltre all’amore perduto, rischierà di perdere anche la sua libertà.

Don Matteo 12, cast completo:

Terence Hill,

Nino Frassica,

Simone Montedoro,

Nathalie Guetta,

Francesco Scali,

Maria Chiara Giannetta,

Maurizio Lastrico,

Pietro Pulcini,

Maria Sole Pollio,

Francesco Castiglione,

Pamela Villoresi,

Domenico Pinelli,

Dario Aita,

Serena Iansiti,

Jenny De Nucci,

Riccardo de Rinaldis Santorelli.

Don Matteo, Non desiderare la donna degli altri, video promo

