Rudy Gobert chi è: età, carriera e vita privata del cestista francese

Conosciamo meglio la storia di Rudy Gobert, il cestista francese che milita in NBA: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Rudy Gobert nasce a San Quintino il 26 giugno 1992. Inizia a giocare dal 2009 al 2011. Poi, a mano a mano, sale il suo impiego in prima squadra con una media di 8.4 punti e 5.4 rimbalzi a partita. Così nel 2013 Gobert si dichiara eleggibile per il Draft e viene selezionato come la ventisettesima scelta assoluta dai Denver Nuggets: successivamente viene scambiato con Erick Green. Il suo appeal sale a dismisura nel corso degli anni diventando il dodicesimo giocatore a terminare una stagione NBA con almeno 1.000 punti, 1.000 rimbalzi e 200 stoppate e finisce primo per stoppate in stagione. Dopo la stagione 2017-18 viene nominato il miglior difensore dell’anno per la prima volta nella sua carriera. Inoltre, con la maglia della Nazionale francese vince una medaglia di bronzo all’Europeo Under 20 nel 2011 e una di bronzo al campionato mondiale 2014 e agli Europei di basket del 2015. L’11 marzo 2020 viene riscontrata la sua positività alla Covid-19.

Rudy Gobert chi è: vita privata

Attualmente è single e non ha figli. Ha un profilo ufficiale Instagram che vanta circa 460mila followers, dove pubblica scatti personali e della sua carriera in NBA e con la maglia della Francia.