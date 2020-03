Raffaella Mennoia, padre morto: “Non ha ancora una tomba” – VIDEO

Il dramma di Raffaella Mennoia, padre morto 2 mesi fa, l’autrice di Uomini e Donne si sfoga su Instagram: “Non ha ancora una tomba”.

Duro sfogo su Instagram di Raffaella Mennoia, l’autrice di Uomini e Donne che appena due mesi fa ha dovuto affrontare un grave lutto, quello della morte del padre.

Era stata lei stessa, qualche mese prima, a dare dei chiarimenti sul dramma familiare che stava vivendo. “Volevo ringraziare tutte le persone che continuano a chiedermi come sta mio padre”, aveva sottolineato.

Ora la donna, a circa 2 mesi dalla morte del genitore, torna sui social per ricordare il padre scomparso, nel pieno dell’emergenza Coronavirus: “Mi avresti detto: non uscire di casa. Ti saresti preoccupato molto per me, conoscendomi, la figlia ribelle… Tra qualche giorno saranno due mesi che non ci sei più e qui papà è diventato tutto più silenzioso tutto più pauroso da quando non ci sei. Non si esce, si sorride poco e si teme per i nostri affetti non solo per la salute… in questi giorni di dolore mi consolo guardando dalla finestra il sole e ti chiedo scusa se ancora non posso venire a farti una tomba ma Papà sto rispettando le indicazioni che mi vengono date”. Arriva quindi la promessa: “Sarà la prima cosa che farò appena mi sarà possibile non appensami sarà consentito”.