Piazza Pulita: anticipazioni e ospiti puntata 12 marzo 2020

Piazza Pulita: tutte le informazioni sul programma di informazione di La7 condotto dal giornalista Corrado Formigli.

Anche La7 si adegua a tutto ciò che stanno mettendo in pratica sia Mediaset sia la Rai in merito all’informazione. La tv privata ha infatti deciso di sospendere alcuni dei suoi programmi di intrattenimento per far spazio alle notizie in merito alla pandemia del Coronavirus. E anche la tv di Stato è corsa ai ripari.

Piazza Pulita: anticipazioni

Il programmai in onda il giovedì sera parlerà ovviamente dell’emergenza Coronavirus. Si parlerà degli sforzi sovraumani dei medici e degli infermieri italiani da nord a sud e di come l’economia potrebbe irrimediabilmente essere compromessa.

Assieme al giornalista Corrado Formigli ci saranno tanti ospiti del mondo politico e del giornalismo, ma anche alcuni rappresentanti del mondo ospedaliero che spiegheranno la reale situazione degli ospedali. Tra questi: l’infettivologo e primario dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli; il rappresentante per l’Italia dell’OMS, prof. Walter Ricciardi; Walter Veltroni; il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; l’economista Giulio Sapelli; il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli e i giornalisti Pietrangelo Buttafuoco e Selvaggia Lucarelli. Ci sarà anche un racconto di Stefano Massini.

Piazzapulita è visibile anche online in diretta streaming sul sito ufficiale de La7. Appuntamento con la nuova puntata del programma stasera, 12 marzo, alle 21.15 circa su La7.