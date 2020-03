Patrizia Pellegrino, vita privata: chi è l’ex marito Stefano Todini

Stefano Todini, chi è l’imprenditore ed ex marito della showgirl Patrizia Pellegrino: il matrimonio, il tradimento e la nuova vita.

L’imprenditore Stefano Todini è stato a lungo il marito di Patrizia Pellegrino: lui e la showgirl convolarono a nozze ormai nel 2008, sposati civilmente dall’allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Leggi anche –> Patrizia Pellegrino e il tradimento del marito: “Ecco come l’ho scoperto”

In un’intervista al programma ‘Vieni da me’, Patrizia Pellegrino ha anche parlato del tradimento subito dal suo ex marito.

Leggi anche –> Patrizia Pellegrino: chi è il presunto fidanzato Vladimir Randazzo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Stefano Todini, ex marito di Patrizia Pellegrino

La Pellegrino ha ricordato di come fu il direttore di un giornale ad offrirle le fotografie che provavano il tradimento e ha ricordato le sue emozioni in quel momento: “Io stavo svenendo: è stato un choc, umiliante e brutto. Una sensazione molto negativa che non mi piace ricordare, sinceramente”. Dopo quell’esperienza, arrivò la depressione, che è stata una cosa che non credevo potesse assalire me che sono piena di energia. Invece mi ha attaccata: è una sensazione che viene da un giorno all’altro e non hai più voglia di alzarti dal letto”.

Racconta ancora la difficoltà nel ricominciare: “Avevo l’attacco di panico prima di entrare in scena”, ha proseguito ancora. “Avevo una tachicardia che non mi faceva respirare”. Qualche anno dopo la rottura tra i due, a dicembre 2013, l’imprenditore venne poi immortalato in compagnia di una nuova fiamma.