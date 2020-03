Patrizia Pellegrino: chi è Gregory, figlio adottivo della showgirl

Chi è Gregory, figlio adottivo della showgirl e attrice Patrizia Pellegrino: dal dramma della morte del primogenito all’adozione del bambino.

La nota showgirl e attrice Patrizia Pellegrino ha tre figli: Tommaso e Arianna – con l’ex marito – e Gregory, adottato. Il 28 maggio 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013.

Di recente ha parlato di un fidanzato di molto più giovane di lei. In un’intervista, ha parlato della morte del fratello Aldo: “Abbiamo vinto tante battaglie insieme, ma non la guerra. E’ morto a 39 anni, ma per vent’anni si è drogato”.

Oltre alla morte del fratello, ha avuto un altro grave lutto, quello del primo figlio Riccardo, morto una settimana dopo il parto. Ha raccontato a ‘Storie Italiane’: “È nato prematuro, ma uno dei suoi polmoni, purtroppo, non era ancora del tutto formato all’ottavo mese di gravidanza. Dopo pochi giorni gli è scoppiato e lui non ce l’ha fatta”. Nella sua vita, anche la gioia di Gregory, il figlio adottivo, a cui prestissimo ha raccontato la verità.

“Gli abbiamo detto subito la verità. E oggi è felice”, le parole di Patrizia Pellegrino, in un’intervista di molti anni fa. Gregory oggi è un uomo di quasi trent’anni, ma l’attrice ricorda che “anche se era piccolo quando è arrivato dalla Russia, si ricordava tutto. E oggi mi è molto grato di avergli detto subito la verità”. Alla sua esperienza con l’adozione, la showgirl ha dedicato un libro dal titolo “Per avere Gregory. Nel mondo dell’adozione”, uscito ormai nel 1997.