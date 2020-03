Patrizia Pellegrino, la confessione choc: “Mio figlio Riccardo è morto”. L’attrice ha commosso tutto il pubblico a casa e sui social e la conduttrice del programma, Caterina Balivo, con il suo racconto toccante su questa tragica vicenda.





La Pellegrino è stata ospite oggi dell’ultima puntata in diretta del programma condotto da Caterina Balivo, Vieni da me, in onda su Rai 1. L’attrice ha raccontato del drammatico lutto vissuto a causa della morte del figlio.

Patrizia Pellegrino: “Mio figlio Riccardo è morto”. Caterina Balivo in lacrime

Ospite dell’ultima puntata in diretta di Vieni da me, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, la Pellegrino ha raccontato il dramma vissuto a causa della perdita del primo figlio Riccardo. La tragica vicenda accadde alcuni anni fa. Il bimbo perse la vita subito dopo il parto. Il doloroso racconto della vicenda da parte dell’attrice ha commosso la presentatrice del programma e tutti gli spettatori a casa.

L’attrice in diretta su Rai 1 ha ricordato: “Ho perso il mio primo figlio Riccardo. È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l’ho potuto neanche salutare. È stato un dolore immenso, ma Riccardo è il mio angelo più splendente”. L’attrice ha proseguito il racconto ammettendo che i medici le avevano detto all’epoca che non avrebbe potuto più avere figli. Per questo l’attrice ha avviato le pratiche per adottare Gregory a San Pietroburgo.

Fortunatamente la Pellegrino è riuscita ad avere successivamente altri due bambini, Tommaso e Arianna. Anche la sua ultima gravidanza non è stata certamente semplice. L’attrice ha infatti ricordato che al sesto mese di gestazione i medici la avevano avvertita che la bimba non ce l’avrebbe fatta. “I medici di Bologna hanno fatto un miracolo”, ha affermato ancora la Pellegrino, descrivendo sua figlia come intelligente e curiosa, anche se non autonoma.

L’intervista all’attrice si è conclusa infine con una grande sorpresa, ovvero l’ingresso in studio di suo figlio Gregory. Grandissimo è stato l’apprezzamento dimostrato anche dagli utenti in rete per il commovente incontro familiare.