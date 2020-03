Pasquale Di Nuzzo: chi è Jordi della serie tv ‘Don Matteo’

Chi è Pasquale Di Nuzzo, l’attore che interpreta Jordi Ferrazzoli nella serie tv ‘Don Matteo’: carriera, curiosità e vita privata dagli esordi.

Nato il 29 maggio 1992 a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, Pasquale Di Nuzzo è un noto attore di fiction diventato famoso grazie alla serie tv ‘Don Matteo’, dove interpreta Jordi Ferrazzoli.

In molti però lo ricordano per aver partecipato al più noto dei talent show italiani, ovvero ‘Amici di Maria De Filippi’. Componente della squadra bianca nel 2012, venne capitanato da Emma Marrone ed eliminato in semifinale.

Carriera e vita privata dell’attore Pasquale Di Nuzzo

Successivamente, è stato ingaggiato dalla Disney e ha avuto un certo successo in Sudamerica. Ha recitato quindi nel film Tini – La nuova vita di Violetta, con la nota attrice sudamericana Martina Stoessel, poi nelle serie Soy Luna 2 e 3. Qui ha incontrato Giovanna Reynaud, che è la sua fidanzata da un anno e mezzo. La coppia, per ragioni logistiche, riesce però a vedersi soltanto una volta ogni 3 mesi.

Ha oltre 600mila follower sul suo profilo Instagram, il che dimostra che si tratta di un attore molto apprezzato. I suoi inizi non sono stati però semplici: tra i 18 e i 19 anni il ballerino e attore ha sofferto di forti crisi d’ansia. Dice che in quel periodo della sua vita è stato molto importante il rapporto con la fede.