Parigi, allarme all’Università: “Uomo armato con una bomba”

Grande intervento di polizia presso l’università Evry-Courcouronnes di Parigi, allarme: “Uomo armato con una bomba”.

La polizia è dispiegata nei pressi dell’università di Evry, a Parigi, dopo aver ricevuto una chiamata. Hanno stabilito un perimetro di sicurezza. I testimoni riportano l’intrusione di un uomo armato, ma ciò non è stato confermato.

Altre fonti addirittura sostengono che l’uomo armato avrebbe con sé una bomba. Un intervento di polizia su larga scala è in corso presso la biblioteca dell’università.

Allarme all’università di Parigi: bufala, falso allarme o pericolo reale?

Una grande confusione regna sui motivi di questo dispiegamento di forze di polizia innescato dopo la ricezione di una chiamata che indica l’intrusione di un uomo armato. È stato lanciato il protocollo di sicurezza in caso di attentati. Gli studenti e gli spettatori sono attualmente invitati a lasciare l’area. È stato creato anche un grande perimetro di sicurezza. “Volevamo andare in biblioteca e ci hanno detto di andarcene, non abbiamo capito”, hanno detto due studenti, increduli.

Un invitato di Le Parisien sul posto ha visto la polizia, armi in mano, elmetti in testa e muniti di scudi, entrare nella biblioteca. I testimoni evocano l’intrusione di un uomo armato. Ma nessuna conferma ufficiale arriva alle voci, anzi il sindaco di Évry- Courcouronnes, Stéphane Beaudet, sostiene che sia “una bufala”, altre fonti parlano invece di un falso allarme solo per far intervenire la polizia e creare il panico.