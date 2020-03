Mia Wasikowska, chi è: vita e carriera dell’attrice australiana

Mia Wasikowska è un’attrice australiana, conosciuta come la protagonista di Alice attraverso lo specchio. Scopriamo la sua storia.

Mia Wasikowska nasce a Canberra, capitale dell’Australia, nel 1989. La madre di Mia è di origine polacca e sarà proprio dal lato materno che erediterà il suo cognome. Anche se spinta dalla madre verso il mondo della danza, la passione di Mia sin da bambina diventa la recitazione e tutto ciò che circonda il mondo dello spettacolo. Sarà nel 2006 che deciderà di rendere la sua passione una professione, debuttando l’anno successivo in diversi cortometraggi, fino a prendere parte al lungometraggio horror Rogue, che la consacrerà alla settima arte.

Mia Wasikowska, il successo cinematografico

Il vero successo arriverà però nel 2010, quando la giovane australiana diverrà la protagonista dell’Alice in Wonderland di Tim Burton, pellicola che la renderà nota globalmente. Nello stesso periodo parteciperà a pellicole di grande impronta artistica, come Crimson Peak di Guillermo del Toro e Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch. Nel 2016 torna sul grande schermo con il sequel del capolavoro di Lewis Carroll, Alice attraverso lo specchio, al fianco di Johnny Depp.

La vita privata

Anima fortemente riservata, Mia ha spesso ammesso alle telecamere di non amare gli eventi di gala e preferire stare a casa e studiare per il suo lavoro. A livello sentimentale, ha da poco concluso la relazione con il collega Jesse Eisenberg, conosciuto sul set e frequentato per ben tre anni. La giovane attrice è anche una grande appassionata della fotografia.