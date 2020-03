Mattino 5 | Giorgio Gori sul Coronavirus | “Pazienti non curati negli ospedali”

A Mattino 5 Coronavirus argomento principale di discussione con le importanti dichiarazioni di Giorgio Gori: “Alcuni non ricevono cura in ospedale”.

All’interno della trasmissione ‘Mattino 5’ condotta da Federica Panicucci su Canale 5, si registra l’importante intervento da parte di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Il primo cittadino della città orobica ha parlato della emergenza Coronavirus in atto in Italia, concentrandosi in particolare sulla complicatissima situazione in Lombardia.

Il marito di Cristina Parodi rilascia parole molto importanti sul contagio e su cosa sta accadendo. Il tutto non senza grande preoccupazione. “Ho conoscenza diretta di persone che non hanno ricevuto trattamento adeguato contro il Coronavirus negli ospedali, per mancanza di strumenti. Nonostante lo sforzo enorme compiuto dalla sanità lombarda”.

Mattino 5 Coronavirus, Gori: “I pazienti che non possono essere trattati sono destinati alla morte”

Il sindaco di Bergamo ha inoltre confermato tale pensiero con un post molto eloquente rilasciato sul suo profilo personale Twitter: “Anche il dato dei pazienti in terapia intensiva può trarre in inganno. Sembra che la crescita stia rallentando, invece è solo perché non ci sono più posti in terapia intensiva. Se ne aggiungono pochi con grande fatica. I pazienti che non possono essere trattati sono lasciati a morire”.