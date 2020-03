Mara Venier, paura Coronavirus: “Preoccupata per mio marito”

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ha svelato tutta la sua preoccupazione ai microfoni del settimanale Chi: ecco il motivo

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio da diverse settimane l’Italia. Così anche per i personaggi televisivi più conosciuti è subentrata tanta paura, come nel caso di Mara Venier, molto preoccupata per le condizioni di suo marito Nicola Carraro. Durante la sua intervista ai microfoni del settimanale Oggi la conduttrice Rai ha svelato: “Sono giorni che dormo male, mi sento vulnerabile”. Poi ha aggiunto: “Cerco di reagire, di pensare positivo, ma sto vivendo una grande angoscia. Siamo di fronte a una malattia per cui non c’è vaccino, non c’è ancora una cura certa, è una situazione pesantissima”.

Mara Venier lancia l’allarme per il Coronavirus

La stessa conduttrice di Domenica In ha aggiunto dichiarazioni importanti: “Sono preoccupata per tutti gli italiani e per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio”. Poi ha svelato: “Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, non voglio che si muova”. La Venier, infine, ha rivelato come si reca a lavoro: “Mi metto la mascherina, mi lavo le mani duecento volte al giorno, rispetto le distanze. Ieri sono entrata a fare la spesa al mio solito supermercato: quando ho visto che c’era troppa gente sono andata da un’altra parte. Alla sera torno a casa e sto tranquilla, questo non è tempo di cene e ritrovi”.