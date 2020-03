IoRestoACasa: i film di viaggio da guardare in questi giorni

Film di viaggio da vedere nei giorni di quarantena per vincere il Coronavirus: #iorestoacasa.

Continueremo a dirlo e a ripeterlo. Per uscire da questo momento di crisi e difficoltà dovuto al contagio pandemico del Coronavirus è importante rimanere a casa. Solo così possiamo dare un po’ di respiro ai medici e alle strutture sanitarie affinché possano curare tutti i malati e continuare a lavorare al meglio assicurando a tutti le giuste cure. Così dobbiamo restare a casa e tra le nostre mura domestiche cosa possiamo fare? Semplice, stare a casa e guardare un film, magari di viaggio, per farci ispirare e trovare la giusta motivazione per poi ricominciare a girare per il mondo non appena tutta questa situazione sarà finita.

Film di viaggio da vedere da casa

Quali sono i film di viaggio da poter vedere allora in questo particolare periodo storico? Certamente dovremmo cercare qualcosa di divertente e piuttosto spensierato, meglio ancora se motivazionale!

I sogni segreti di Walter Mitty: la trama parla di un uomo ordinario come possiamo essere tutti noi. Lavoro normale, un amore mai dichiarato e sogna sempre di fare grandi imprese e viaggi pazzeschi. Un giorno per recuperare una foto andata persa e fondamentale per la copertina dell’ultimo numero del giornale per cui lavora Walter inizia un’avventura pazzesca. Un viaggio dentro e fuori noi stessi che vi emozionerà.

Mangia Prega Ama: è un classico al femminile che racconta di una donna che decide di lasciare tutto per ritrovare se stessa. Tre mesi in Italia, tre mesi in India e tre mesi a Bali. Troverà non solo l’amore in questo lungo viaggio, ma anche l’equilibrio e la voglia di vivere al cento per cento.

Sette Anni in Tibet: al di là della bellezza disarmante di un giovane Brad Pitt, questo film è un viaggio nel cuore di una terra tutta nuova per l’epoca e anche per noi che spesso dimentichiamo della situazione in cui versa questa nazione. Tra spiritualità, amore, amicizia e capacità di guardarsi dentro. Due ore molto interessanti di film che vi faranno viaggiare con la mente.