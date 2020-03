Dritto e Rovescio: ospiti e anticipazioni puntata 12 marzo 2020

Dritto e Rovescio: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata speciale condotta da Paolo Del Debbio

Dritto e Rovescio: questa sera 12 marzo alle 21.25 andrà in onda uno speciale della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Mediaset ha deciso infatti di sospendere per il momento i suoi programmi di intrattenimento per dare spazio all’informazione in merito all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Dritto e Rovescio: anticipazioni

Questa sera infatti andrà in onda una puntata speciale una informazione completa sull’emergenza Coronavirus. Come dicevemo sono statisospesi #CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare i programmi di approfondimento.

Verrà intervistato il leader della Lega Matteo Salvini in diretta parlando delle misure economiche stanziate dalla Presidenza del Consiglio contro l’epidemia di Coronavirus. Tutta la puntata sarà dedicata all’emergenza sanitaria: sarà presente l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano. Dato il più alto numero di contagi in Lombardia, sono state richieste misure molto severe affinché la pandemia abbia almeno un arresto. Basteranno però questi provvedimenti.

Si parlerà della carenza di posti letto e respiratori in Terapia Intensiva. E poi ancora tra gli ospiti: i senatori Daniela Santanché (FdI) e Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno di Napoli Rodolfo Punzi.

