Savona | donna bloccata in casa col marito morto per Coronavirus

Una donna resta intrappolata all’interno del suo appartamento con il cadavere del marito morto per Coronavirus. Un incubo durato alcuni giorni.

Una donna resta chiusa in casa con il marito morto per Coronavirus. Il fatto è accaduto a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona.

Purtroppo, a causa delle forte limitazioni imposte dal decreto del Governo per arginare la diffusione del Covid-19 Questo ha fatto si che la poveretta rimanesse intrappolata all’interno del suo appartamento, con il corpo del coniuge ormai defunto. Il decesso ha avuto luogo alle 02:00 del mattino di lunedì 9 marzo. Alcuni vicini di casa hanno visto la vedova piangere dal balcone di casa mentre invocava aiuto. Purtroppo nessuno ha potuto avvicinarsi per darle conforto o per fare qualcosa allo scopo di aiutarla.

Morto per Coronavirus, il cadavere in casa rimosso soltanto due giorni dopo con la moglie intrappolata dalla quarantena

Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, intervistato dalla emittente statunitense CNN, ha riferito che il corpo poteva essere rimosso solamente mercoledì mattina 11 marzo. Questo a causa dei rigidi protocolli di sicurezza che bisogna seguire. Lo stesso primo cittadino ha anche fatto sapere che l’uomo morto per Coronavirus aveva rifiutato di ricevere cure adeguate in ospedale. Ed è notizia di ieri che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia in merito al propagarsi del Coronavirus nel mondo. Per definizione una pandemia è “una epidemia che si verifica in tutto il mondo, o su un’area molto ampia, attraversando i confini internazionali e di solito colpendo un gran numero di persone”.

