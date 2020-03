Coronavirus, Tom Hanks: “Io e mia moglie siamo positivi”

Mentre l’Italia annunciava il lockdown e gli Stati Uniti il blocco dei voli dall’Europa, Tom Hanks ha rivelato di essere positivo al Coronavirus.

Il mantra di questi ultimi giorni è “La situazione è seria, ma non abbiate panico”. Una frase che si addice anche al comunicato che l’attore americano Tom Hanks ha condiviso nelle scorse ore con i suoi follower. L’americano, infatti, ha spiegato ai propri contatti che nei giorni scorsi lui e sua moglie Rita hanno cominciato ad avere qualche sintomo influenzale e che dopo un test sul Coronavirus sono risultati positivi entrambi: “Salve gente. Io e Rita siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, abbiamo sentito un po’ di freddo e qualche dolore muscolare. Rita ha accusato una lieve febbre e a tratti aveva i brividi. Per fare le cose correttamente, visto che per il momento funziona così nel mondo, ci siamo sottoposti al test per il Coronavirus e siamo risultati positivi”.

Insomma l’attore spiega che nonostante i sintomi non fossero preoccupanti, lui e la moglie si sono sottoposti al test per seguire le regole. Successivamente spiega quale sarà il loro prossimo futuro: “Bene, cosa succede dopo? Gli ufficiali medici hanno un protocollo che bisogna seguire. Noi Hanks saremo osservati, testati e tenuti in isolamento per tutto il tempo necessario a garantire la salute e la sicurezza pubblica. Niente più che un approccio giornaliero, giusto?”.

Coronavirus: Tom Hanks tranquillizza i suoi follower



L’annuncio di Tom Hanks arriva nel primo momento di reale panico negli Stati Uniti. Il Presidente Donald Trump ha annunciato la chiusura dei voli in arrivo dall’Europa e a New York si meditano provvedimenti restrittivi per contenere il contagio di Coronavirus giunto fin da quelle parti. L’attore sottopone a tutti la propria esperienza diretta e spiega che basterà seguire i protocolli medici finché necessario. Parole rassicuranti che giungono da uno dei volti più amati del Paese a stelle e strisce. Il post dell’attore si chiude con queste frasi: “Continueremo a tenere aggiornato il mondo. Prendetevi cura di voi stessi”.