Coronavirus | da Lecce | “Pizzaiolo infettato da tifosi dell’Atalanta”

Scoppia l’ennesima polemica a tema Coronavirus: da Lecce rimbalza la voce di un contagio da Covid-19 ascrivibile alla partita di Serie A con l’Atalanta.

C’è un caso di positività al Coronavirus a Lecce. La vicenda sembra strettamente legata all’incontro di calcio di Serie A andato in scena domenica 1° marzo tra la squadra della città salentina e l’Atalanta.

Una voce finora, che non trova conferme ufficiali ma che corre forte sul web. Ad avere contratto il virus Covid-19 il gestore di una pizzeria di Lecce dove i tifosi bergamaschi avevano pranzato. L’uomo risulta attualmente ricoverato in ospedale a Galatina, con tutte le precauzioni del caso. La famiglia dell’uomo ha confermato il ricovero del proprio caro, dopo che domenica 8 marzo l’uomo aveva mostrato dei sintomi riconducibili alla presenza del Coronavirus nel suo organismo. Il test del tampone ha poi mostrato la positività alla malattia. Della cosa ha parlato anche l’emittente SportItalia nel corso della serata di mercoledì 11 marzo, avvalendosi anche di alcune testimonianza raccolte tra gli ultras orobici in trasferta in Puglia.

Coronavirus Lecce, la trasferta libera agli ospiti e la gara a porte chiuse suscitarono discussioni

Già era in corso l’emergenza Coronavirus, anche se non ai livelli attualmente vigenti. La partita venne giocata a porte aperte e questa decisione aveva portato al manifestarsi di grandi polemiche. Anche il fatto di rendere la trasferta libera ai tifosi della compagine nerazzurra non era piaciuta a molti, visto il deflagrare del focolaio proprio in Lombardia. Tra coloro del tutto contrari alla presenza di sostenitori atalantini allo stadio ‘Via del Mare’ c’era anche il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

