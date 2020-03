Coronavirus, Barbara D’Urso piange a Pomeriggio 5: ecco cos’è successo

A “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime leggendo una toccante lettera anonima che dà speranza a tutti coloro che stanno lottando contro il Coronavirus.

Barbara D’Urso non ha trattenuto la sua commozione leggendo una poesia dedicata a tutti coloro che in questo difficile momento sono alle prese con l’emergenza Coronavirus. “Vorrei condividere con voi – ha detto la nota conduttrice Mediaset nello studio di ‘Pomeriggio 5’ – queste parole che girano sui social, parole di speranza. Ringrazio chiunque le abbia scritte”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La forza di una poesia ai tempi del Coronavirus

In questi giorni di allarme, tensione e dolore per l’emergenza Coronavirus c’è spazio anche per la speranza e la fiducia nel futuro. Sentimenti che nel salotto di “Pomeriggio 5” hanno preso forma attraverso le parole di un anonimo messaggio intitolato “VIVA LA PRIMAVERA, VIVA LA VITA” che recita:

“Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più.

Ma la primavera non sapeva nulla.

Ed i fiori iniziavano a sbocciare,e il sole a splendere, e tornavano le rondini.

Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse.

Era l’11 marzo 2020 e i ragazzi studiavano sui pc da casa.

Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa.

Dopo poco chiusero tutto, anche gli uffici.

L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali e la gente si ammalava.

Era l’11 marzo del 2020 e tutti furono messi in quarantena obbligatoria: i nonni, le famiglie e anche i giovani.

Allora la paura diventò reale, e le giornate sembravano tutte uguali.

Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire.

Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno.

Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli affetti veri, l’anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l’economia andare a picco.

Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti.

E poi arrivò il giorno della liberazione.

Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che l’emergenza era finita e che il virus aveva perso…

Che gli italiani tutti insieme avevano vinto.

E allora uscimmo per strada

Con le lacrime agli occhi

Senza mascherine e guanti

Abbracciando il nostro vicino

Come fosse nostro fratello.

E fu allora che arrivò l’estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato ad esserci…

Nonostante tutto

Nonostante il virus

Nonostante la paura

Nonostante la morte.

Perché la primavera non lo sapeva

Ed insegnò a tutti

La forza della vita”.

E Barbara D’Urso con un applauso e il volto rigato dalle lacrime ha voluto ringraziare l’anonimo autore di questo bellissimo componimento.

EDS