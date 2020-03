Coronavirus | “Sono ammesse le attività motorie all’aperto”

Parla il sottosegretario Sandra Zampa in merito alle attività sportive. Nonostante l’emergenza Coronavirus è possibile fare esercizio fisico all’aria aperta, ma mantenendo i protocolli.

Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ha chiarito cosa è permesso fare e quali sono le norme da seguire per chi vuole svolgere attività sportiva all’aria aperta, a fronte dell’emergenza Coronavirus. “È importante mantenere la distanza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti“, questo il commento.

In un tweet è intervenuto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa per rispondere alle tante domande fatte dai cittadini, che stanno cercando di comprendere cosa possono e non possono fare con le nuove decisione prese dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus. “Lo sport e le attività motorie all’aperto sono ammessi ma sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro“. Continuando, Zampa commenta: “In ogni caso vanno evitati gli assembramenti“, nel rispetto del nuovo Dpcm.

Per chiarezza in tema di #coronavirus e comportamenti: lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti — Sandra Zampa (@szampa56) March 12, 2020

Ricordiamo che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm aggiungendo ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza del Covid-19, applicate a tutto il territorio nazionale lo scorso 11 marzo 2020.

