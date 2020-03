Coronavirus, 7 arresti a Roma e provincia: “Giocavano a carte per strada”

Nelle ultime ore i Carabinieri hanno arrestato 7 persone e denunciato altre 43 nel comune di Roma e in provincia per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” anti-Coronavirus.

Giocavano a carte seduti su una panchina e intorno a un tavolino, in viale America, nei pressi della fermata metropolitana linea B “Eur Fermi” a Roma, violando platealmente le regole sul Coronavirus. Autori della “bravata” 7 cittadini stranieri, di età compresa tra i 36 e 69 anni, sorpresi e arrestati dai Carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri.

Alla vista dei militari il gruppetto aveva tentato di allontanarsi disperdendosi tra i passanti, ma non è riuscito nell’intento. Gli uomini hanno poi sottoscritto la dichiarazione personale di autocertificazione, attestando falsamente di trovarsi al di fuori del proprio domicilio per comprovate esigenze lavorative. Arrestati per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, sono stati successivamente posti in libertà con convalida a piede libero, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Incoscienza e sprezzo del pericolo in piena emergenza Coronavirus

Sempre nella Capitale, e precisamente nel cuore del quartiere San Giovanni, a piazza dei Re di Roma, i Carabinieri hanno denunciato per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” 3 cittadini stranieri e un cittadino italiano, che si intrattenevano al centro della piazza consumando bevande alcoliche, in violazione del D.P.C.M. Sorpresi nella stessa attività anche altri 3 cittadini stranieri che, nella notte, i militari hanno fermato all’esterno di un negozio di alimentari in zona San Pietro, e quindi denunciato a piede libero.

Denunciati anche una coppia, lui 33enne e lei 24enne, trovati a bordo di un’autovettura in via di Valle Aurelia senza un valido motivo di necessità; un’altra coppia, di 34 e 25 anni, a bordo di un’autovettura in viale della Tecnica, che non si è fermata “all’alt” imposto dai Carabinieri e ha tentato di allontanarsi rapidamente, salvo poi perdere il controllo dell’autovettura e schiantarsi contro altre vetture in sosta in via Lione (per fortuna senza gravi ferite); 3 cittadini stranieri che chiacchieravano in piazza Mancini non giustificando la loro presenza con motivate esigenze; e un 32enne straniero che senza motivo si aggirava nell’atrio della stazione ferroviaria Termini.

Altre 6 persone sono state denunciate tra i quartieri di Centocelle, Cinecittà e Tor Pignattara, dopo essere state fermate a bordo delle rispettive. Idem sul litorale, a Pomezia (5 persone trovate in strada senza motivate esigenze) e tra le vie di Vitinia (3 casi analoghi). I controlli dei Carabinieri hanno interessato anche i Comuni alle porte della Capitale, dove altre 5 persone sono state denunciate perché circolavano a piedi senza un valido motivo nel centro di Colleferro, di Bellegra e di Genzano.

