Bimbo di 6 anni annega nel fiume, il padre sconvolto: “E’ stato un attimo”. Il terribile racconto del papà del bambino su quello che successe in un solo momento nelle acque del fiume Stour.

Il piccolo Lucas perse la vita all’età di soli 6 anni, trascinato via dalla corrente del fiume Stour, nel Kent. La terribile tragedia avvenne sotto lo sguardo incredulo e sconvolto del padre.

Bimbo di 6 anni annega nel fiume, il racconto del padre sconvolto per quanto accaduto

Quando avvenne la terribile tragedia il piccolo Lucas aveva appena 6 anni. Fu allora che il bimbo cadde nelle acque del fiume Stour, nel Kent, precisamente a Sandwich e venne trascinato via dalla violenta corrente che agitava quelle acque. A raccontare il dramma di quel giorno è stato il padre del bambino, Nathan Dobson, come si legge sulle pagine del Mirror. Quel giorno, precisamente lo scorso 17 agosto, Lucas aveva trascorso una giornata spensierata con il padre ed alcuni amici.

Il bimbo si trovava a giocare presso la sponda del fiume e, secondo quanto descritto da suo padre, sarebbe caduto improvvisamente in acqua nello spazio che vi era tra il molo e una barca ormeggiata. Fu ai tempi aperta un’inchiesta su quanto accaduto. Il padre del piccolo disse che al momento della tragedia si trovava intento a lavorare su una delle navi situate sulla sponda del fiume, mentre i suoi amici erano intenti a cucinare al barbecure o a pescare nelle vicinanze.

Il padre del bambino dichiarò in quell’occasione di aver abbassato lo sguardo per un attimo solo. Questo era bastato perché il figlio fosse travolto via dalla corrente del fiume. Subito il padre del bambino e i suoi amici si erano gettati in acqua per tentare di porre in salvo il piccolo. Purtroppo a nulla valsero i loro sforzi, quel giorno la corrente era incredibilmente forte. Il piccolo perse drammaticamente la sua giovanissima vita e il suo corpo venne rinvenuto quattro giorni dopo vicino al punto in cui era scomparso.