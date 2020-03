Barbara D’Urso in lacrime durante il discorso di Conte agli italiani -VIDEO

La conduttrice Mediaset Barbara D’Urso ha seguito come tutti gli italiani il discorso di Conte alla nazione e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Con l’ennesima dichiarazione a reti unificate, ieri sera Giuseppe Conte ha annunciato l’ennesima restrizione per cercare di bloccare il Coronavirus. Da ieri notte, infatti, rimarranno chiuse tutte le attività lavorative non necessarie. Tutti i negozi, i bar e i ristoranti rimarranno chiusi fino al 3 aprile, mentre continueranno ad essere aperti i negozi che vendono generi alimentari, i supermercati, le farmacie, le parafarmacie, gli artigiani, le pompe di benzina, le banche e le poste.

Anche Barbara D’Urso ha seguito in diretta Instagram il discorso del Presidente del Consiglio. La conduttrice è rimasta notevolmente colpita dalle sue parole ed a conclusione della diretta non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ci abbracceremo presto. Ci abbracceremo prestissimo”. Successivamente conferma il suo stato d’animo con un post su Twitter in cui si legge: “Sto piangendo forte. Sì, anche io piango. Ma ce la faremo insieme, uniti, tutti e tutto andrà bene”.

