Bambina di 8 anni esegue un esame agli occhi e scopre un tumore

Una bambina di 8 anni dell’Hampshire è andata a fare un normale controllo agli occhi, pensando di dover mettere gli occhiali. Arriva la notizia choc: i medici scoprono un tumore.

Grace Morley, di 8 anni, di Chineham nell’Hampshire ha scoperto di avere un male terribile che avrebbe potuto ucciderla. Sua madre, Rachel, le aveva prenotato un appuntamento per farsi controllare la vista. Per il loro orrore, però, una risonanza ha rivelato un tumore dalla grandezza di una palla da golf nel cervello di Grace. Il tumore avrebbe potuto renderla cieca, paralizzata o, addirittura, avrebbe potuto ucciderla.

La piccola Grace e la sua famiglia non sospettavano minimamente che dietro a quella che poteva sembrare una comune miopia, si nascondesse un tumore. Per rimuoverlo è stata necessaria un’operazione da sei ore e mezza, che ha lasciato alla bambina una lunga cicatrice dietro la testa. Sua madre Rachel, di 43 anni, adesso incoraggia altri genitori a controllare la vista dei propri figli. L’idea di prenotare le visite mediche è nata dal fratello di Grace, Alex, che stava giovando con gli occhiali di sua madre e ha notato che, indossandoli, riusciva a vedere molto meglio. Se il bambino non l’avesse fatto, o se Rachel non avesse portato i bambini da un oculista, forse non si sarebbero accorti del tumore di Grace in tempo. Rachel ha rivelato che non aveva mai prestato attenzione al fatto che suo figlio stesse incollato allo schermo dell’Xbox proprio perché non riusciva a vedere bene.

Dopo l’operazione, la guarigione completa

Grace già utilizzava occhiali da lettura ed era già stata visitata da un oculista due volte, ma nessuno si era accorto del tumore. Quando l’intera famiglia è andata a farsi controllare la vista, però, i medici del Basingstoke Specsavers Hospital hanno notato una stranezza negli occhi della bambina. Appena ricevuti i risultati della risonanza, i medici hanno prenotato un’operazione di emergenza per Grace per rimuovere il tumore, che rischiava di premere sulla sua colonna vertebrale. Dopo due settimane la piccola era già tornata a scuola, dopo una ripresa miracolosa.

