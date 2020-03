The Good Doctor: anticipazioni settima puntata terza stagione

The Good Doctor: tutte le anticipazioni della settima puntata della terza stagione in onda su Rai Due in prima serata.

The Good Doctor è una serie tv medical nata nel 2017, creata da David Shore, già tra i creatori di Dottor House. Il protagonista è Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, specializzando in chirurgia e affetto da autismo. Ha notevoli abilità grazie alla sua memoria fotografica e la capacità di notare cambiamenti anche minimi e dettagli. Ha passato la maggior parte della sua infanzia assieme al fratello Steve, con cui è scappato dal padre violento, per poi essere accolto dal dottor Glassman.

Stasera invece andrà in onda la settima puntata intitolata “Il coraggio di Charlie“. Vediamo insieme la trama.

The Good Doctor: anticipazioni

Shaun deve curare una donna affetta da una malattia genetica rara che annulla le difese immunitarie mentre Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che deve affrontare un’operazione che lo renderà cieco. Nel frattempo Melendez e Lim decidono di interrompere la loro storia d’amore e questo avrà delle ripercussioni sia tra di loro sia per l’ospedale.