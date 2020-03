Stasera in tv – Stasera Italia Speciale, Corona Virus: le anticipazioni di oggi

Barbara Palombelli con Stasera Italia sarà in prima serata con uno speciale dedicato al Coronavirus: in collegamento anche Nicola Porro, positivo al virus

Stasera Italia Speciale – Corona Virus sarà la trasmissione che oggi, 11 Marzo, si occuperà degli aggiornamenti sulla temuta epidemia. Interverrà in collegamento anche il giornalista Nicola Porro, risultato positivo al virus e, dunque, in quarantena domiciliare. Restiamo anche noi a casa per gli aggiornamenti dello speciale di Rete 4 che inizierà alle ore 21.25.

Salta Cr4 – La Repubblica delle donne

L’epidemia che ha coinvolto il mondo non ha certamente risparmiato i palinsesti televisivi. Saltato, quindi, l’appuntamento del mercoledì con Cr4 – La Repubblica delle donne, la redazione del Tg4 si è attivata per offrire uno speciale del programma di approfondimento Stasera Italia. La puntata in prima serata sarà incentrata sugli aggiornamenti riguardanti l’epidemia Coronavirus e, nello specifico, il lock down a cui l’Italia si è (ed è stata) sottoposta. Il nostro Paese è, come è noto, sul triste podio fra quelli che globalmente hanno registrato il maggior numero di casi di contagio.

Nicola Porro in quarantena: “Temo per i miei familiari”

Durante lo speciale condotto da Barbara Palombelli interverrà in video conferenza il giornalista Nicola Porro, risultato positivo al virus e al momento in quarantena domiciliare. Il conduttore di Rete 4 ha affermato, nonostante qualche lieve malessere e febbre alta, di non essere incappato in gravi patologie. Tuttavia l’apprensione che prova per i suoi familiari e i suoi colleghi è tanta. Il professionista ha raccontato di aver limitato i propri spostamenti e le interazioni personali come consigliato, tuttavia di aver subito lo stesso il contagio. L’invito a una maggiore cautela lo ha portato a sottolineare che questo non deve essere visto tanto come un vantaggio personale, quanto come un atto di amore e rispetto per i proprio cari e per la parte più debole della popolazione: gli anziani.

