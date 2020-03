Stasera in tv L’assedio: tutte le informazioni sulla nuova puntata del programma condotto sul canale Nove da Daria Bignardi

Nuovo appuntamento del mercoledì con L’Assedio, il programma di interviste pensato e condotto da Daria Bignardi. Non è chiaro se lo show andrà in onda senza pubblico – probabilmente sì – per contrastare l’epidemia del Coronavirus. Già Mediaset e Rai hanno preso dei provvedimenti importanti in modo da evitare assembramenti e contatti diretti tra tante persone.

Il programma è visibile come ogni mercoledì su NOVE e in live streaming su Dplay (dove sarà disponibile anche on-demand). Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? Ecco i dati d’ascolto dal sito Davide Maggio: Su Rai1 Pretty Woman ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 Chi Vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.013.000 spettatori pari al 10.3% di share (ultimi minuti 769.000 – 9.5%). Su Rai2 Il Cacciatore 2 ha interessato 1.697.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 Red 2 ha catturato l’attenzione di 1.602.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.086.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 1.053.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Atlantide – Chi può battere Donald Trump ha registrato 411.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 7.6% con 1.844.000 spettatori; su Sky Uno il programma ha convinto invece 337.000 spettatori con l’1.7% di share. Sul Nove L’Assedio ha catturato l’attenzione di 277.000 spettatori (1.1%).

Vediamo insieme le anticipazioni per questa settimana.

L’assedio: anticipazioni

Per cercare di contrastare l’avanzata del Coronavirus, molti ospiti non saranno presenti in studio, ma in collegamento. Tra questi il Sindaco di Bergamo – una delle zone più colpite tanto da superare il numero dei contagiati di Lodi – Giorgio Gori. Ci sarà anche il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano. Si parlerà anche di economia con Carlo Cottarelli.

E poi ancora tra gli ospiti la giornalista e scrittrice Lella Costa, la giornalista Marianna Aprile, lo scrittore Paolo Cognetti e l’attore comico Saverio Raimondi. Sarà presente anche Michela Murgia.

L’Assedio è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Ugo Ripamonti e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Produttore Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori.