Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 11 Marzo

Il Grande Fratello Vip ha rivelato dell’emergenza Coronavirus ai concorrenti: le reazioni, le conseguenze e cosa accadrà stasera in televisione

Questa nuova puntata del Grande Fratello Vip oggi, 11 Marzo, sarà indubbiamente diversa da tutte le altre. Quelle che erano delle liti furibonde sono passate in secondo piano rispetto alla preoccupazione dei propri cari.

La trasmissione inizierà alle ore 21.45 su Canale 5.

Buona visione, tutti insieme ognuno a casa sua.

Grande Fratello Vip: concorrenti preoccupati e nomination in arrivo

Il reality, rigorosamente in diretta, ha cambiato tutti i suoi piani per essere questa sera in tv presente e, al tempo stesso, ligio alle norme eccezionali volte ad arginare l’emergenza Coronavirus. Non ci sarà il pubblico in studio e secondo i rumors sia il conduttore Alfonso Signorini che i sue opinionisti Pupo e Wanda Nara parteciperanno insieme alla puntata, ognuno a casa sua. In che senso? Saranno tutti in collegamento, in osservanza al limite di spostamento sul territorio.

Per i concorrenti nuovi aggiornamenti sul Coronavirus

Dopo le lacrime e la specifica spiegazione sul Coronavirus, quali origini, cause e conseguenze, i concorrenti sembrano essersi tranquillizzati, ma non del tutto. Le liti fra i coinquilini sono passate drasticamente in secondo piano e sono emersi situazioni di insofferenza come quella espressa da Fabio Testi. L’attore è al televoto con Asia e Sara e ha chiesto esplicitamente di non votarlo per poter uscire e tornare dalla propria famiglia.

Una grande fetta di pubblico ha chiesto l’interruzione del reality, eppure al momento sembra che tale appello sia rimasto totalmente inascoltato. Il GF non ha mai subìto un’interruzione di questo tipo e sarebbe, dunque, il primo caso nella storia del reality. D’altro canto, la limitata offerta dei competitor dovuta all’emergenza, rende il programma di intrattenimento ancor più appetibile per la rete. A decidere, probabilmente, saranno gli ascolti registrati questa sera.

