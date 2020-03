Stasera in tv film – Ricchi di fantasia: cast, trailer e trama del film

Ricchi di fantasia, film del 2018, è la commedia scelta oggi, 11 Marzo, da Rai 1 per affrontare con ironia l’emergenza Coronavirus: cast, trailer e trama

La prima rete con la commedia Ricchi di fantasia, film uscito nelle sale nel 2018, sceglie di affrontare con ironia alcuni problemi economici in cui le famiglie italiane non possono che rispecchiarsi, accantonando per una sera l’emergenza Coronavirus.

Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli vestono i panni di una coppia sopra le righe e… sempre in rosso!

La comedy inizierà alle ore 21.25 su Rai 1. Vediamo insieme chi sono gli attori di Ricchi di fantasia e la trama del film.

Ricchi di fantasia, trama

La commedia scelta per la prima serata di Rai 1 racconta la storia di due innamorati, Sergio e Sabrina, che sono corretti dalla ristrettezza economica a vivere segretamente la loro relazione. Entrambi maturi e già impegnati, i due proprio a causa dell’incertezza sembrano non potersi permettere di lasciare i loro rispettivi partner. Sabrina è madre e un’ex cantante, mentre Sergio lavora come carpentiere e riesce a malapena a sbarcare il lunario. La difficile condizione viene smossa da una vincita milionaria di Sergio, che si accaparra un jackpot di 3 milioni di euro alla lotteria. Così il carpentiere molla ogni cosa e progetta il suo futuro assieme alla sua vera anima gemella. Quando i giochi sono già fatti, però, i colleghi di Sergio gli confessano che, semplicemente, si trattava di uno scherzo. Raccontato tutto a Sabrina, i due decidono di continuare a fingere che la vincita ci sia stata e partono per un viaggio in Puglia assieme ai figli di lei, ai parenti e a personaggi che mano a mano ne approfittano per salire sul carro del finto vincitore.

Cast completo:

Sergio Castellitto (Sergio)

Sabrina Ferilli (Sabrina)

Valeria Fabrizi (Carmen)

Matilde Gioli (Letizia)

Antonio Catania (Pallavicini)

Antonella Attili (Sonia)

Gianfranco Gallo (Saverio)

Paolo Calabresi (Nando)

Paola Tiziana Cruciani (moglie di Sergio)

Luigi Imola (Brando)

Siria Simeoni (Angela)

Vincenzo Sebastiani (Artemio)

Emmanuel Dabone (Wambua)

Giulio Neglia (Wladimir)

Uccio De Santis (agente immobiliare)

Ricchi di fantasia, trailer del film

