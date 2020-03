Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi, 11 Marzo

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 11 Marzo, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose e su tutto ciò che riguarda l’emergenza Coronavirus

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera, uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose e tutte le notizie che riguardano l’emergenza Coronavirus.

Scopriamo insieme le anticipazioni sulla diretta e stasera mettiamoci comodi e restiamo a casa.

Chi l’ha visto? scomparsi e l’emergenza Coronavirus

La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha Visto? si è dimostrata spesso decisiva per avere informazioni su tante persone scomparse e per trovare i veri responsabili di orrendi fatti di cronaca nera.

La trasmissione questa sera in tv farà spazio a domande e segnalazioni del pubblico riguardanti i modelli di comportamento più adeguati per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e qualsiasi altro quesito riguardi l’epidemia virale.

Il canale Facebook ufficiale di Chi l’ha Visto? ha riportato in diretta da Palazzo Chigi le parole dette dal premier Conte durante l’ultima conferenza stampa, avvenuta questa mattina.

Le richieste di aiuto e gli appelli dei familiari degli scomparsi si intervalleranno, quindi, alle domande rimaste ancora senza risposta. Ovviamente, domande e risposte sulla situazione attuale del Paese daranno sì forma alla diretta, ma non mancheranno neanche servizi e reportage.

La programmazione televisiva ha avuto un ruolo importante nella situazione attuale in cui versa l’Italia e ha saputo tranquillizzare il pubblico pur senza tenerlo all’oscuro.

Nonostante gli studi vuoti presentatrici come Mara Venier e Barbara D’Urso hanno mantenuto un atteggiamento propositivo e hanno sottolineato più volte la necessità di rimanere a casa per spezzare la catena di diffusione del virus.

