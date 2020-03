Sopravvissuto – The Martian: trama, cast, curiosità sul film

Sopravvissuto – The Martian: tutte le informazioni sul film del 2015 con protagonista Matt Damon per la regia di Ridley Scott.

Sopravvissuto – The Martian è un film del 2015 prodotto e diretto da Ridley Scott. Si tratta dell’adattamento del romanzo “L’uomo di Marte” di Andy Weir. La pellicola è stata molto apprezzata dalla critica ricevendo numerosi premi, come film ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale e sette candidature ai premi Oscar 2016 come: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. Vediamo insieme le informazioni principali su Sopravvissuto – The Martian.

Sopravvissuto – The Martian: trama

L’equipaggio della missione Ares 3 sul suolo di Marte è in mezzo ad una tempesta che non lascia scampo. Il botanico Watney (Matt Damon) viene colpito da un detrito: credendolo morto, il comandante Lewis (Jessica Chastain)ordina alla squadra di terminare la missione e tornare sulla Terra. Ma Watney è vivo e, mentre cercherà di prolungare quanto più possibile la missione sul Pianeta Rosso, la Nasa ricorrerà ad ogni stratagemma possibile per provare a riportarlo a casa.

Sopravvissuto – The Martian: cast

Il film ha come protagonista Matt Damon, che interpreta Mark Watney, il quale dopo una tempesta viene colpito da un meteorite ed erroneamente creduto morto. Nel cast figurano anche cast Jessica Chastain, Mackenzie Davis, Kate Mara, Jeff Daniels nel ruolo del direttore della NASA e Donald Glover, nei panni di un giovane astrofisico e Aksel Hennie nei panni di un cosmonauta straniero.

Curiosità

Il film è stato girato a partire dal 10 novembre 2014 ai Korda Studios di Budapest, i teatri di posa più grandi del mondo,tant’è che negli studi sono stati ricostruiti circa 20 set differenti. Per esempio sono state piantate delle patate vere in periodi differenti di maturazione per mostrarne la crescita durante il film. A marzo del 2015 invece la produzione si è spostata nel sud della Giordania, a Uadi Rum, la Valle della Luna. Inoltre, la missione su Marte nel film riprende missioni reali che la NASA ha in programma di fare in futuro sul Pianeta.