PSG Borussia Dortmund: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra PSG e Borussia Dortmund è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21.00, il match valido per gli ottavi di Champions League tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund. Nell’altra sfida che si gioca in contemporanea si sfidano invece Liverpool e Atletico Madrid.

Da un lato, dunque, la squadra tedesca – che ha eliminato l’Inter nel girone – dall’altro i francesi, dove gioca una vecchia conoscenza dei nerazzurri: Mauro Icardi.

PSG Borussia Dortmund: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Parco dei Principi di Parigi viene trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Football e Sky Calcio 3. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Gli unici due precedenti in Europa League nel 2010: terminò con 2 pareggi, uno a uno in terra tedesca e zero a zero a Parigi. All’andata invece la squadra tedesca si è imposta per due reti a uno in casa grazie al baby fenomeno Haaland.

PSG Borussia Dortmund, le due squadre in campo: le formazioni

Dunque per la squadra di Tuchel stasera è necessaria la vittoria, ma il tecnico dei francesi rinuncia a Icardi e Mbappé titolari dal primo minuto. Queste le formazioni:

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Thiago SIlva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Gueye, Marquinhos, Neymar; Sarabia, Cavani. ALL.: Tuchel.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Brandt, Haaland, Sancho. ALL.: Favre.