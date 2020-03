Mercati rionali pieni di gente “sfidano” il Coronavirus – VIDEO

In Lombardia ma anche in altre Regioni d’Italia, i mercati rionali pieni di gente “sfidano” il Coronavirus: polemiche su quanto accade.

Le raccomandazioni non bastavano e così sono giunte le sanzioni: il DPCM Conte infatti prevede che la violazione delle norme di contenimento del Coronavirus vengano sanzionate penalmente. Ma a quanto pare nemmeno le previste sanzioni servono a molto.

In molti continuano a spostarsi per motivi futili come se non stesse accadendo nulla. Non si tratta di andare a fare la spesa e nemmeno di ragioni di salute.

Come peraltro abbiamo già rilevato, sono tanti i motivi di spostamento del tutto futili e soprattutto dannosi. C’è addirittura chi si è spostato senza alcuna autorizzazione per contrattare l’acquisto di un’auto e chi perfino quello di una Playstation. Da tutta Italia arrivano quindi le immagini dei mercati rionali o di quelli settimanali: va detto che alcuni di questi nelle ultime 48 ore sono andati deserti. Ma nello stesso tempo, c’è chi è davvero del tutto incurante di quanto sta accadendo. Si va infatti dai commercianti che nemmeno si preoccupano di usare i guanti per imbustare la merce agli acquirenti che fanno i loro acquisti non mantenendo al distanza di sicurezza. Quello che è poi più assurdo è che gran parte di queste situazioni spiacevoli si siano verificate in Lombardia, la Regione ampiamente più colpita, dove da Saronno a Voghera, fino a Milano, diverse sono le denunce di “sovraffollamento”.