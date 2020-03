Madre uccide figlia | complice il compagno straniero | “Lesioni orribili”

Sono accusati di omicidio e sembrano esserci pochissimi dubbi su una madre che uccide figlia di appena 3 anni, con il suo amante come complice.

Una madre uccide la figlia piccola ed ora sta affrontando il processo per quanto commesso. La 43enne Clare Sanders condivide gravissimi capi di imputazione assieme al suo amante lituano, il 45enne Tomas Vaitkevicius.

La vittima era la piccola Eva, di soli 3 anni, e tutto lascia pensare che i due abbiano scosso la bimba in più e più occasioni. Entrambi negano di avere compiuto l’infanticidio ed anche qualsiasi episodio di maltrattamento. La vicenda della morte della bimba risale al 2 settembre 2017 ed è accaduta in Inghilterra. Un esame autoptico svolta sul suo corpicino aveva confermato come cause del decesso delle lesioni traumatiche sia al cervello che al midollo spinale. Ricostruendo la storia familiare è emerso come i due imputati avessero una relazione travagliata e spesso discuteva anche con gli assistenti per l’infanzia.

Madre uccide figlia, complesso il quadro familiare

Ogni volta che Vaitkevicius lasciava la Sanders da sola con la piccola Eva, la donna gli inviava dei messaggi “manipolativi”. Come ad esempio mentre era intenta ad allattare la bambina. D’altro canto l’uomo lasciava spesso la donna da sola con la loro figlia, venuta al mondo in maniera del tutto inaspettata. La donna infatti pensava di non essere capace di potere restare incinta, quando poi è avvenuto il lieto evento. Sulla colpevolezza di entrambi sembra che non ci siano dubbi, anche se il processo a loro carico va avanti.

