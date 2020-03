Luis Sepulveda | in coma per colpa del Coronavirus | è gravissimo

Condizioni Luis Sepulveda Coronavirus: il famoso scrittore cileno è ricoverato da inizio marzo in ospedale, il suo quadro clinico è molto compromesso.

Versa in gravi condizioni Luis Sepulveda, colpito da Coronavirus da quasi due settimane. Il celebre scrittore cileno aveva contratto il Covid-19 a seguito della partecipazione ad una rassegna letteraria svoltasi a metà febbraio a Povoa de Varzim, nei pressi della città di Oporto, in Portogallo.

Sepulveda versa attualmente in coma ed è gravissimo. È ricoverato all’ospedale di Oviedo, dove risiede, e respira grazie ai macchinari che i medici gli hanno attivato accanto. Lo scrittore è all’Ospedale Universitario Centrale delle Asturie (HUCA) dallo scorso 1° marzo. Il 70enne autore di numerose opere di successo era rimasto lì dal 18 al 23 febbraio scorsi, venendo in contatto con numerose persone. Una volta tornato a casa ad Oviedo poi, Luis Sepulveda ha accusato i sintomi tipici del Coronavirus.

Sottoposto a tampone assieme alla 66enne moglie, la poetessa Carmen Yáñez, aveva svelato a tutti di essere affetto dal Covid-19. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Spulveda è scrittore ma anche sceneggiatore e giornalista. Ed è ben noto anche il suo attivismo politico. Giovedì 12 marzo il cileno avrebbe dovuto presenziare ad un altro evento letterario, questa volta in Italia. A Roma era in programma il Festival Libri Come. Appuntamento però annullato a causa dello stato di emergenza che vige in tutta Italia per l’imperversare del Coronavirus.

