Liverpool Atletico Madrid: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Liverpool e Atletico Madrid è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21.00, il match valido per gli ottavi di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid. Nell’altra sfida che si gioca in contemporanea si sfidano invece Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.

Leggi anche –> Coronavirus, annuncio Uefa: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe

Gara in salita per i campioni d’Europa in carica, che al Wanda Metropolitano hanno perso di misura per uno a zero. Si tratta di una sfida tra due grandi squadre, tra quelle che meglio hanno fatto negli ultimi anni.

Leggi anche –> Coronavirus, Spadafora durissimo contro il calcio: “Non volevano fermarsi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Liverpool Atletico Madrid: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo Anfield Road di Liverpool viene trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Il bilancio in Europa è due vittorie a una per l’Atletico, compreso il match di andata, e due pareggi. Il computo dei gol è invece di cinque marcature a quattro sempre per gli spagnoli. Inoltre, l’Atlético ha eliminato il Liverpool nell’unica sfida a eliminazione diretta, nelle semifinali dell’Europa League 2009/10.

Liverpool Atletico Madrid, le due squadre in campo: le formazioni

I campioni in carica senza il portiere titolare Alisson tenteranno dunque l’assedio agli uomini di Simeone, che tra le armi migliori hanno proprio la fase difensiva, oltre che il contropiede. Queste le formazioni:

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, S. Mané. All.: Klopp.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas, Correa; Diego Costa, João Félix. All.: Simeone.