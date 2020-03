Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, ha il Coronavirus: il giovane stava male da alcuni giorni per una sospetta polmonite.

Anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, ha il Coronavirus. Il giovane si era sottoposto al tampone, risultato negativo, ma le sue condizioni destavano più di qualche sospetto.

Il 37enne aveva confidato sui social: “Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre,ho una polmonite interstiziale”.

L’appello di Leonardo Greco dopo la diagnosi di Coronavirus

I medici hanno così voluto vederci chiaro, sottoponendo a nuovi esami Leonardo Greco. Nelle scorse ore, è arrivata così la conferma che l’ex tronista di Uomini e Donne è positivo al Coronavirus. “La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19”- ha scritto Leonardo Greco sui social – “Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene, senza aver paura, lo dico solo per far riflettere le persone”.

Quindi ha proseguito lanciando l’appello a restare a casa: “Questo virus colpisce chiunque, indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo adesso bisogna stare uniti e volersi bene senza discriminazione. E’ una lotta che riguarda tutti noi, ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore.”. Già in precedenza aveva sottolineato come “non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo ‘i vecchi’… pensate a voi pensate a vostri cari… l’unico modo per aiutarci è stare a casa”.