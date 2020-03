Dura confessione per il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, che sul suo settimanale Chi scrive un editoriale ammettendo quanto è addolorato per quello che sta passando l’Italia.

Alfonso Signorini ogni settimana scrive il suo editoriale sul noto settimanale Chi. Questa settimana il conduttore del Grande Fratello Vip si è detto affranto per la situazione che stanno vivendo i concorrenti della casa del GF a causa del Coronavirus. Alfonso Signorini spera di svegliarsi la mattina e poter dire che si è trattato di un brutto sogno, ma non è così. Il decreto del governo Conte è entrato in vigore il 10 marzo scorso, e il padrone di casa della quarta edizione del GF Vip sente la mancanza del contatto fisico.

“È doloroso!”, così esordisce Alfonso Signorini, il quale sente moltissimo la mancanza del calore di una stretta di mano, di un abbraccio o della spontaneità di un bacio. “Necessità umana di relazionarci con i nostri simili attraverso gesti che ci viene spontaneo e naturale fare”. Dopo aver espresso il proprio pensiero sull’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus, Signorini ha ammesso di vivere solo ed essere single. Sta rispettando il decreto che vieta di uscire da casa fino al prossimo 3 aprile e condivide le giornate solo con il suo gatto Teo, con una signora che si prende cura di lui. Ma sente la mancanza del contatto fisico: “Ritengo giusto attenerci alle regole che ci hanno imposto per evitare il contagio del coronavirus: per carità, facciamolo tutti“.

Il Grande Fratello come rimedio per il Coronavirus

Per il padrone di casa del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, la separazione dalla famiglia e gli amici è molto traumatica. Le mascherine antivirus e i guanti creano distanza, freddezza, “tutto è assolutamente asettico“. Secondo il conduttore, il GF Vip potrebbe essere un rimedio per scacciare i pensieri causati dal Coronavirus. In tempi così drammatici, osservare i concorrenti del programma, che non hanno nascosto la volontà di lasciare la Casa, potrebbe fungere come distrazione. “Regalarci qualche momento di spensieratezza non ha mai fatto male a nessuno e non dobbiamo certo sentirci in colpa per questo”.

