Grande Fratello Vip | inquilini informati del Coronavirus | le reazioni

I concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 4’ hanno appreso della grave situazione che sta avvenendo in Italia a causa del Coronavirus.

Le vicende legate al Coronavirus Italia hanno raggiunto anche la casa del ‘Grande Fratello Vip 4‘. Gli inquilini reclusi a Cinecittà non hanno potuto credere alle loro orecchie, con Alfonso Signorini e Michele Cucuzza ad informarli di quanto sta avvenendo in queste settimane.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Antonella Elia attacca Licia Nunez: “Str***a viscida”

Tutti loro hanno anche potuto vedere la conferenza stampa del primo ministro, Giuseppe Conte. E hanno anche appreso di come tutta l’Italia sia ora considerata zona protetta, dopo l’estensione della zona rossa dalla Lombardia e da alcune province del Nord a tutto il Paese. Particolare preoccupazione l’hanno espressa Adriana Volpe e Valeria Marini. La prima è apparsa sconvolta. “Siamo in ginocchio, l’Italia è in ginocchio. I commercianti sono in ginocchio. Chi andrà a comprare un divano? Una macchina? Uffici vuoti! Chi vuole litigare? Sono medici e pompieri lavoreranno. Come si arriverà a fine mese?”. Le gravi preoccupazioni della 46enne di Trento esprimono le paure di tanti di noi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> GF Vip, la “minaccia” di Valeria Marini ai suoi compagni

Grande Fratello Vip, Zequila voleva un ritiro di massa

E la Marini esprime preoccupazioni più prettamente personali. “Sarà meglio uscire il più tardi possibile dalla casa del Grande Fratello Vip 4”. Chi non la pensa così è Antonio Zequila, il quale ha proposto ai suoi compagni di avventura di lasciare in massa la casa e di ritirarsi tutti insieme. Sempre la Volpe e la Marini invece hanno formulato una proposta contraria, affermando che invece “più che mai in questo momento è giusto non fermarsi ed andare avanti”. Dello stesso parere è sembrata Adriana Volpe, la quale aveva allarmato i concorrenti intuendo qualcosa, ha dichiarato che è molto grave quello che sta succedendo.

LEGGI ANCHE –> GF Vip: lite furiosa tra Asia Valente e Sara Soldati

Gli inquilini pensano a dei mini-show per intrattenere il pubblico

La Volpe aggiunge: “Dobbiamo essere orgogliosi di cercare, nel nostro piccolo, di portare compagnia alle persone che stanno in casa. Dobbiamo vivere normalmente. Essere più coesi e fare compagnia 24 ore al giorno ai telespettatori cercando di essere sempre noi stessi. Però pensando che possiamo fare delle discussioni che sono costruttive”. L’idea di Adriana è che gli inquilini del GF sfruttino il loro know how per mettere su degli show improvvisati, di cucina e di fitness. Proponendo esercizi e ricette al pubblico da casa, che giocoforza dovrà restare chiuso nelle proprie abitazioni per diversi giorni.

LEGGI ANCHE –> Alfonso Signorini via dal GF VIP, rivolta contro il conduttore