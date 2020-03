Ancora diverse novità per quanto riguarda la vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis: ritorno di fiamma con Andrea Damante

Tutti a casa a causa dell’emergenza Coronavirus, ma continuano i rumors su Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si trova a Roma insieme alla sua famiglia. Nelle sue storie Instagram non spunta il nome di Andrea Iannone e sembra così che la loro storia sia terminata come svelato ancora una volta dal settimanale Chi. I motivi dell’addio non sarebbero ancora noti, ma la ragazza è andata via dalla villa di Lugano. Inoltre, ha rivisto il suo ex fidanzato Andrea Damante, proprio alla settimana della moda di Milano. Ben presto ci potrebbero essere novità importanti per quanto riguarda l’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis, colpo di scena: torna Andrea Damante

Il settimanale Chi svela: “Chiusa (temporaneamente) la storia con Andrea Iannone, è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a sentire il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv leggero e allegro”. La De Lellis potrebbe essere alla guida di Giortì, trasmissione prodotta da Maria De Filippi che vede protagonista Giulietta con Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne.