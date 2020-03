Emergenza Coronavirus, voucher baby sitter da 600 euro: le modalità

Novità importanti per quanto riguarda il voucher baby sitter a causa dell’emergenza Coronavirus dopo la chiusura delle scuole

Tutti a casa a causa dell’emergenza Coronavirus, ma non tutti possono. Tanti genitori stanno continuando a lavorare e così non sanno a chi lasciare i propri figli dopo la chiusura delle scuole fino al 3 aprile. Elena Bonetti, ministro della Famiglia, ha svelato: “Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher”. Poi ha aggiunto: “Congedi straordinari per i genitori: già la prossima settimana avremo qualche proposta da mettere in campo”.

Emergenza Coronavirus, come funziona il voucher baby sitter

Secondo le indiscrezioni dopo il decreto dell’11 marzo i voucher baby sitter saranno da 600 euro al mese con il bonus possibile solo per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori e con figli con l’età inferiore a 12 anni. Inoltre, il voucher sarà spendibile soltanto per il baby sitting con la baby sitter che sarà regolarmente assunta. Inoltre, per gli studenti disabili arriverà un potenziamento dell’assistenza domiciliare. Inoltre, il ministro della Famiglia ha pensato anche ad un’altra misura del decreto legge dell’11 marzo, ossia del congedo straordinario con retribuzione al 30%.