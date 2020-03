Sui social Eleonora Brigliadori sostiene che il Coronavirus sia solo un’influenza, non più grave di quelle a cui siamo da sempre abituati. Ecco le sue parole.

Il Coronavirus emergenza sanitaria globale? Eleonora Brigliadori non ci crede. La showgirl già nota alle cronache per aver esortato i malati di cancro a non sottoporsi a chemioterapia ma a metodi naturali come digiuno, coloreterapia e urinoterapia, punta ora il dito sul Covid-19 e dalle sue pagine social esprime tutta una serie di considerazioni volte “a far aprire gli occhi alla gente” che, ipse dixit, sarebbe vittima di “un complotto americano” e di “terrorismo mediatico”, trattandosi solo di “una semplice influenza”. Con buona pace del numero impressionante di morti e contagiati che la Protezione Civile e l’Istituto Superiore della Sanità continuano ad aggiornare.

La “teoria” di Eleonora Brigliadori sull’emergenza Coronavirus

Eleonora Brigliadori assicura ai suoi follower di avere video e rivelazioni che dimostrerebbero l’inesistenza del Coronavirus. “Che ci fosse l’America dietro tutto questo – scrive – era già chiaro a molti di noi!”. L’indiziato numero uno è il “terrorismo mediatico”: “Il terrorismo ha un effetto – asserisce la shiwgirl – e questo è quello di cui hanno bisogno probabilmente quelli che sono diventati materialisti e si fidano ancora dei medici ma soprattutto respirano male nella vita sociale… la polmonite viene alle persone che hanno indebolito la loro sfera morale nel Respiro”.

Va da sé che le sue parole hanno sollevato un polverone di polemiche. Tanti utenti le hanno bollate subito come “deliranti” e altri “molto pericolose perché, come nel caso del cancro che per lei si cura con l’omeopatia, qualcuno meno preparato culturalmente e facile a cadere vittima delle dabbenaggini di queste guru da due soldi, potrebbe davvero crederle e, avvertiti i primi sintomi non curarsi o, peggio, uscire e contagiare tante persone”. “Terrorismo per ottenere cosa?”, le domanda poi un utente. Ma la Brigliadori insiste: “La più grande epidemia di questo tempo è la stupidità dell’uomo incapace di valutazione, incapace di giudizio, incapace di coraggio, incapace di ricordare, incapace di prendere decisioni, incapace di vedere che ci stanno prendendo per il c***! Questa è la vera epidemia”. E ancora: “Purtroppo nonostante l’epidemia le persone continuano a vivere, a respirare e a mandare in giro ca**ate dette da questi deficienti da cui siamo governati, da questi deficienti da cu siamo curati o meglio che ci hanno fatto ammalare di deficienza per sentirsi alla pari”.

A chi le ricorda il numero di morti, contagiati, pazienti positivi e ricoverati in terapia intensiva e in rianimazione in tutto il mondo, Eleonora Brigliadori risponde senza mezzi termini: “Sei fuori di testa”, ribadendo che il Coronavirus non è altro che “una semplice influenza”, peraltro “meno mortale di quelle che solitamente ci colpiscono”, e che “quelli in rianimazione si sarebbero ammalati anche con un buffo di vento”. “Questa – ripete la showgirl – non è diversa dalle altre influenze. Anzi è molto meno letale di quella che ogni anno l’umanità ha superato”. Quindi conclude: “I contagi ci sono sempre stati, non c’è niente di nuovo, tranne la volontà di creare terrorismo e di mandare la gente fuori di testa, come probabilmente ti trovi tu”.

