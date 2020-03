Coronavirus, Wizz Air sospende tutti i voli da e per l’Italia: stop fino al 3 aprile.

A causa del lockdown dell’Italia per l’epidemia di Coronavirus, anche la compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air si è vista costretta a cancellare tutti i suoi voli da e per l’Italia. Il provvedimento è valido fino al 3 aprile, quando terminerà la “quarantena” italiana. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Coronavirus, Wizz Air sospende i voli da e per l’Italia

Dopo Ryanair, anche Wizz Air si trova costretta a sospendere tutti i voli da e per l’Italia, a seguito della zona protetta istituita dal governo italiano a partire dal 10 marzo su tutto il territorio nazionale.

Gli italiani non possono viaggiare all’estero e nemmeno spostarsi liberamente entro i confini se non per comprovati motivi di lavoro, di salute o per necessità. Niente weekend all’estero, né nelle città italiane. Mentre agli stranieri, seppure l’ingresso nel nostro Paese non è espressamente vietato, non è tuttavia consigliato e già diversi Paesi hanno chiuso i loro confini con l’Italia, sospeso i collegamenti aerei e marittimi e sconsigliato fortemente ai loro cittadini di viaggiare in Italia.

Di conseguenza i trasporti, soprattutto aerei, resteranno fermi, e le compagnie aeree hanno cominciato a cancellare i loro voli diretti in Italia o in partenza dal nostro Paese. Viaggeranno per lo più gli stranieri che rientreranno nel proprio Paese.

Tra le compagnie aree che hanno sospeso, almeno temporaneamente, tutti i voli da e per l’Italia c’è anche Wizz Air. La compagnia aerea low cost ungherese aveva già tagliato i voli per l’Italia a fine febbraio, in particolare con gli aeroporti del Nord. Ora il taglio diventa drastico e riguarda tutti i voli.

Wizz Air ha annunciato di aver sospeso tutte le rotte italiane fino al 3 aprile. I passeggeri dei voli interessati dal taglio e che hanno effettuato le prenotazioni direttamente su wizzair.com o nell’app della compagnia aerea verranno automaticamente informati via e-mail, e verrà offerta loro offerta la riprenotazione gratuita, il rimborso completo o il rimborso del 120% della tariffa originale come crediti della compagnia.

Chi, invece, ha prenotato il proprio volo Wizz Air tramite agenzia di viaggio, anche online, dovrà contattare l’agenzia stessa per il rimborso del biglietto o la modifica del volo.

Ulteriori informazioni sul sito web di Wizz Air: wizzair.com/it-it/ultime-informazioni-viaggio

