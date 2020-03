Coronavirus ultime notizie | tutti i farmaci più efficaci testati

Situazione Coronavirus, le ultime notizie riferiscono della presenza di alcuni farmaci per altre patologie comunque capaci di contrastare il Covid-19.

In materia di Coronavirus, le ultime notizie che riguardano la malattia deflagrata in Cina a fine novembre e giunta anche da noi tra gennaio e febbraio riferiscono dell’esistenza di alcuni farmaci in grado di fornire dei risultati incoraggianti nel contrastare il virus Covid-19.

Va detto che si tratta di prodotti inizialmente concepiti per la cura di altre patologie e che non sono in grado di far guarire dal Coronavirus. Però la loro applicazione riesce ad alleviare alcuni dei sintomi più noti della malattia. Per una cura vera e propria servirà mettere a punto un vaccino, eventualità che richiederà almeno un anno però. Al momento i casi più gravi di Coronavirus vengono trattati, in Italia e nel mondo, con alcuni antivirali inibitori della proteasi, comunemente usati nelle terapie contro l’Aids. Lo riporta ‘Il Corriere della Sera’ dell’11 marzo 2020, specificando come però ci siano grosse complicazioni sia nella somministrazione degli stessi che nel dover poi fare i conti con dei pesanti effetti collaterali.

Coronavirus ultime notizie, i farmaci che stanno dando delle risposte

Altri farmaci efficaci contro il Coronavirus, secondo le ultime news, sono degli antimalarici utilizzati in passato ed un altro concepito per contrastare i nefasti effetti del virus Ebola. Sono sempre degli antivirali ed al momento fanno tutti parte di sperimentazioni in via sperimentale. Poi c’è anche la proteina interluchina-6, prodotta dal nostro sistema immunitario e che pure sta fornendo delle risposte incoraggianti. Inserita in un farmaco per i trattamenti della cura del cancro, è presente anche nelle terapie contro l’artrite reumatoide e regola la troppa aggressività di risposta del nostro apparato immunitario.

Ottime risposte anche in Italia

Già è stata sottoposta a 21 pazienti in Cina e ad altri 2 a Napoli, tutti affetti da una severa polmonite riconducibile al Coronavirus. Nel giro di poche ore la situazione di tutti loro è migliorata. Con una respirazione divenuta meno faticosa e la possibilità di spostare i suddetti pazienti dalla terapia intensiva ad altri reparti. Per finire, alcuni scienziati stanno pensando di utilizzare delle cellule staminali. Anche se al momento la cosa sembra essere di difficilissima applicazione.

