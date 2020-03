Coronavirus, pronto un test molecolare rapido: risultato entro un’ora

L’azienda italiana Diasorin ha messo a punto un test molecolare rapido per riscontrare la positività al Coronavirus entro un’ora.

In questo momento i test tampone per scoprire se si è affetti o meno da Coronavirus impiegano dalle 5 alle 7 ore per dare un risultato. Presto la diagnostica del Covid-19 potrebbe essere molto più rapida grazie agli studi condotti dall’azienda italiana leader nella diagnostica Diasorin. Gli studiosi dell’azienda hanno effettuato dei test allo Spallanzani ed al San Matteo di Pavia che gli hanno permesso di sviluppare uno strumento di diagnostica in grado di dare risultati entro un’ora.

Un risultato incredibile che ha permesso all’azienda, quotata alla Borsa di Milano, di ottenere un incremento del proprio titolo azionario di 9 punti in un momento storico in cui il mercato è in flessione a causa della situazione sanitaria internazionale. Se tutto dovesse andare come previsto il nuovo test molecolare ultra rapido dovrebbe essere pronto ad essere distribuito entro la fine di marzo.

Coronavirus, il test molecolare rapido italiano

In base a quanto si legge in una nota dei ricercatori, il test è sviluppato per essere eseguito sull’analizzatore Liason MdxX. Gli sviluppatori spiegano quindi che grazie al disco di amplificazione diretta questo permette di ottenere risultati entro 60 minuti, a differenza di quanto facciano i test attualmente in uso che invece impiegano dalle 5 alle 7 ore. Il test, dopo ulteriori verifiche, verrà presentato alla Food and Drug Administration per per ottenere l’autorizzazione all’uso per l’emergenza, quindi verrà commercializzato con marchio Ce.