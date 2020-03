View this post on Instagram

Divina Centore è un'egittologa specializzata in ceramica econtesti funerari del tardo Medio Regno. Lavora nell'Ufficio Comunicazione e si occupa della gestione del sito web,dei contenuti scientifici prodotti dall'ufficio stesso ed è parte del social media team. Inoltre,collabora come redattrice alla Rivista del Museo Egizio. Fra i suoi interessi di studio: la ceramica, il Medio Regno ela flora dell'antico Egitto (anche se non riesce a far crescere una pianta). Nerd convinta, adora passare il suo tempo libero leggendo edisegnando con musica a tutto volume. 🎥 Oggi vi presenta un reperto "brillante", scopritelo nellasala 5 al piano 2.🦛 Divina Centore is an Egyptologist specialized in pottery and funerary contexts datedto the late Middle Kingdom. She works in the Communication Office and is responsible for the management of the website, the scientific content produced by the office itself and she's part of the Social Media Team; she also works as editor of the museum online research journal. Her interests include ceramics, the Middle Kingdom and the flora of ancient Egypt(even if she cannot grow a plant). A convinced nerd, she loves to spend her free time reading and drawing with music at full volume. Today she presents a "shining" find, discover it in room 5 on floor 2.