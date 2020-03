Coronavirus, annuncio Uefa: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe

L’organismo calcistico continentale comunica lo stop ai match Siviglia-Roma e Inter-Getafe, dopo che la Spagna ha proibito i voli da e per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.

“A seguito delle restrizioni di viaggio imposte ieri dalle autorità spagnole tra la Spagna e l’Italia, le partite Siviglia-Roma e Inter-Getafe di Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito”: è quanto comunica la Uefa sul proprio sito ufficiale. Una decisione che sembra essere una conseguenza naturale della decisione, da parte della Spagna, di non autorizzare la partenza del volo charter che alle 15 sarebbe dovuto decollare da Fiumicino per portare la Roma in Andalusia.

Leggi anche –> Europa League: salta Siviglia Roma, non ci sono aerei causa Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il calendario del calcio stravolto dal Coronavirus

Da martedì la Roma era in contatto con la Uefa per trovare una soluzione al blocco di tutti i voli dall’Italia alla Spagna (a eccezione di quelli di Stato e in transito) imposto alle ore 14 da un decreto del governo spagnolo. “Se non potrete raggiungere Siviglia perderete 3-0 a tavolino” era stata la prima spiazzante risposta. Dopo di che con uno scambio di email la minaccia era rientrata. Lo stesso presidente del massimo organismo del calcio europeo si era impegnato per trovare un lasciapassare del governo iberico per i voli delle squadre italiane. Purtroppo, però, è stato tutto inutile: Siviglia-Roma e Inter-Getafe non s’hanno da giocare.

Leggi anche –> Serie A Coronavirus: cosa accade dopo il 3 aprile – VIDEO

Leggi anche –> Champions League, UFFICIALE: Barcellona-Napoli a porte chiuse

EDS