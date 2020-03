Conferenza stampa Giuseppe Conte: Coronavirus, le nuove misure prese. In diretta le parole del Presidente del Consiglio.

C’è tanta attesa per le nuove decisioni del governo che dovrebbero andare nella direzione auspicata soprattutto dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Si prevedono nuove misure molto più stringenti con la chiusura praticamente totale di tutte le attività ad eccezione di farmacie e supermercati.

Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti pic.twitter.com/mbaq14wNPd — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 11, 2020

Leggi anche –> Eleonora Brigliadori choc: “Il Coronavirus non esiste, è solo un complotto”

Conferenza stampa Giuseppe Conte: le nuove misure adottate

Aggiornamento in diretta a partite dalle 21.40

L’annuncio delle misure economiche fatto nel pomeriggio

Ai tanti cittadini preoccupati per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che oggi devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo Stato non si dimentica di voi: è al vostro fianco oggi e lo sarà domani.

Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi per far fronte alle difficoltà di quest’emergenza. All’Unione europea abbiamo parlato con voce chiara e decisa. Ora c’è la massima consapevolezza che per affrontare questa sfida comune bisogna ricorrere a tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia nazionali che europei. Adesso sia l’Ue che la Bce sono pronte a fare la loro parte, garantendo liquidità e sostenendo le imprese.