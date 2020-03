Claudio Pedrazzini: il primo deputato colpito da Coronavirus – VIDEO

Il primo deputato italiano colpito da Coronavirus è Claudio Pedrazzini: imprenditore lodigiano eletto in Forza Italia, oggi è nel Gruppo Misto.

Il Coronavirus sbarca in Parlamento: c’è infatti il primo deputato risultato positivo al tampone. Si tratta dell’imprenditore lodigiano classe 1974 Claudio Pedrazzini.

Eletto alle politiche 2018 con Forza Italia, vicino a Giovanni Toti, esce dal partito per entrare in Cambiamo!, il movimento del presidente della Regione Liguria. Attualmente il parlamentare fa parte del gruppo misto “Noi con l’Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro”, stessa componente di cui fa parte tra gli altri Vittorio Sgarbi.

Il deputato lodigiano ha informato gli uffici di Montecitorio la sera del 10 marzo, spiegando di avere qualche linea di febbre, ma che tutto sommato le sue condizioni di salute sono buone. Oltre a Pedrazzini, una quindicina di persone si sono messe in isolamento per sicurezza e tra loro c’è la sua collega Manuela Gagliardi. Questa ha fatto sapere: “Io sto bene e non ho sintomi ma i prossimi giorni li trascorrerò in casa senza vedere nessuno. Lo faccio perché me lo chiedono le autorità ma anche e soprattutto perché sono convinta che per fermare questa epidemia ciascuno di noi debba essere responsabile per se stesso e per gli altri”.